Boete foar trije jûnskloknegearders yn Ljouwert

It giet om trije jongeren tusken de 16 en 21 jier. Se krigen fan de aginten in proses-ferbaal. Foar it negearjen fan de jûnsklok jildt ek in boete fan 95 euro. De jûnsklok is in ekstra maatregel boppe-op de al ynfierde lockdown, dy't jildt oant 10 febrewaris.