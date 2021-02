Aldemardum belûkt ynwenners by ûntwerp foar eigen doarpsflagge

"Simon Smink rydt foar syn wurk it hiele lân troch en it foel him op dat in hiel soad doarpen in eigen flagge hawwe. Dus hy sei: wêrom hawwe we dy in Aldemardum net?", leit Henk Landsheer út.

Der kamen sa'n tweintich ynstjoerings fan minsken dy't wol in idee hiene fan hoe't de flagge der útsjen moat. Landsheer wie posityf ferrast: "Je moatte fan tefoaren mar ôfwachtsje hoe folle kreativiteit der opbuorrelet yn sa'n lyts doarpke." In sjuery makke in seleksje fan de bêste ûntwerpen. "Uteinlik binne der seis nominearre."

Soad kreativiteit

De kleuren grien, blau, wyt en giel kamen yn it grutste part fan de ûntwerpen werom, fertelt Landsheer. "Mar allegear op in hiel oare manier. It fernuvere ús dat minsken op sa'n soad manieren mei dy kleuren en symbolyk omgean."

De flyers binne by sa'n 1.370 minsken yn Aldemardum troch de bus smiten. Landsheer en Smink sizze hartstikke tefreden te wêzen as 1.350 minsken harren stim útbringe.