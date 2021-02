Boargemaster Fred Veenstra biedt ekskuzen oan nei drigemint om op te stappen

De VVD fielde him sjantearre troch de boargemaster syn drigemint. De fraksje hie woansdeitejûn in saneamd ynterpellaasjedebat oanfrege, wêrmei't se it kolleezje of de boargemaster befreegje kinne oer in ûnderwerp dat net op de aginda stiet.

De oare riedspartijen stipen it debat, mar hiene wol in soad krityk op de oanpak fan de VVD. Neffens harren hiene de boargemaster en de VVD mei elkoar yn petear gean moatten, yn stee fan de folsleine ried derby te belûken. "Wy fûnen dat wy hjir mei ús allen oer prate moasten yn it iepenbier", leit VVD-fraksjefoarsitter Ivo de Wolff út.

Moasje net skrast

"Ik was heel kwaad. Ik had tot tien moeten tellen. Het spijt me." Boargemaster Fred Veenstra hat yntusken syn ekskuzen oanbean foar syn emosjonele reaksje. "Dat is foar ús genôch. We hawwe it bepraat en dêrmei kinne wy der mei ús allen in streek ûnder sette", seit De Wolff.

De VVD skrast de moasje net. "Wy kinne no mei ús allen om tafel oer hoe't wy dy moasje opnij yn de ried bringe kinne. We moatte no sjen hoe't we dêr allegear bliid fan wurde en dat it kolleezje de eardere problemen oplosse kin."

Wannear't de moasje yntsjinne wurdt, is noch net dúdlik. Neffens De Wolff moat der earst noch oer de ynhâld praten wurde. "As dy klear is, komt dy wer opnij yn de gemeenteried."