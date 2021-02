Enoarme wachtlist MCL: tûzenen minsken wachtsje op operaasje

De operaasjes dy't yn elk sikehûs heech op de list stean fan útstellen, binne it behanneljen fan in ôfwiking fan it 'neustussenschot' en it pleatsen fan 'middenoorbeluchtingsbuisjes'. Neffens de parsefoarljochter fan Tjongerschans komt dit trochdat der gewoanwei in hiel soad minsken foar ynpland stean en meardere fan dizze behannelingen deis plakfine kinne. Dit betsjut ek dat as it coronafirus him deljout, dizze wachttiden gau wer fuortwurke wurde kinne.

Minsken sitte mei pine

De gefolgen fan dizze langere wachttiden is dat minsken mei pine net gelyk holpen wurde kinne. Sa ek Jan de Groot út Minnertsgea. Hy fergiet fan de pine, mar hat noch hieltyd gjin ôfspraak by it sikehûs. Krekt as tûzenen oaren stiet hy op de wachtlist by it MCL, omdat de coronasoarch op dit stuit foarrang hat. De pine is by De Groot op dit stuit sa slim dat hy net mear op syn bêd sliepe kin.