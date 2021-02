Omrop TIP: Oade oan Leonard Cohen fan it NNO live

It Noord Nederlands Orkest bringt op 4 febrewaris in symfoanyske oade oan singer-songwriter Leonard Cohen. It konsert is fan 16.00 oere ôf live te folgjen by Omrop Fryslân fia Omropfryslan.nl en de Omrop-app. Op freed 5 febrewaris is it ek op telefyzje te sjen om 20.30 oere. It NNO-konsert 'A symphonic tribute to Leonard Cohen' wurdt laat troch dirigint en arranzjeur Dirk Brossé, mei Vera Mann en René van Kooten as sjongers.