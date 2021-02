Gjin perspektyf foar diskoteek nei ferlinging lockdown: "Doodvonnis voor nachtleven"

"Al is het wat stil, welkom in de discotheek," begjint Hoogenkamp syn ferhaal as hy oer de lege planken fan syn bedriuw rint. Efter de baly wurdt it kofjesetapparaat oanset. "Koffie? Dit is het enige apparaat dat gewerkt heeft het afgelopen jaar," seit Hoogenkamp wylst er op in knopke drukt.

It apparaat bliuwt foarearst ek it iennige dat syn wurk dien hat. Troch de ferlinging fan de lockdown binne de diskoteken aanst in folslein jier op slot. Foar de sektor is it in grutte ramp. "Ik snap dat corona bestreden moet worden hoor", seit Hoogenkamp. "Maar geef ons dan tenminste iets van perspectief, we kunnen zo niet doorgaan. We hebben totaal geen duidelijkheid."