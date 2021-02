Nije tydlike direkteur foar Natuurmuseum Fryslân

Prachtich museum

Woering fynt it in prachtich museum mei in wichtige funksje foar it hiele Noarden, net allinnich as museum foar besikers, mar ek as sintrum foar kultueredukaasje en natuerwittenskiplik ûndersyk. Mear as de helte fan it tal besikers komt fan bûten Fryslân.

Woering is oansteld foar ynearsten in heal jier. It museum grutte finansjele problemen fanwege de koarting troch de provinsje. Woering wol no foarútsjen en de fraachstikken oplosse. It is net maklik, mar dêr bin ik foar, seit er. Op reedlike termyn wol er yn oerlis mei alle partijen in moaie takomst sjen litte. Hy wol dêrfoar oerlizze mei de provinsje, mei de brede polityk en de skoallen.

It museum hat wol coronajild fan it Ryk krige foar de miste entreejilden mei de ferplichte sluting.