Staasjejild op blik is mooglik strop foar Elly Leijstra fan Brantgum

Se sammelet al jierren it guod yn foar in goed doel. "Dat goede doel is jild ophelje foar ûndersyk nei harsentumor. Ik ha sels twa harsentumoaren yn de holle en trije jier lyn bin ik begûn mei it sammeljen fan metalen. Dat bring ik by de izerboer en it jild dat ik derfoar krij, stoart ik op in aksjerekken", seit Elly Leijstra.

Se fynt dat der mear jild foar ûndersyk komme moat. "Der giet net folle jild nei sok ûndersyk, want yn it jier krije 2500 yn it jier dy diagnoaze. Ik hoopje sa 100.000 euro op te heljen."

Dûbeld gefoel

Se hat in dûbeld gefoel oer it plan. "Oan de iene kant fyn ik it plan moai, omdat der minder ôffal op strjitte en yn it miljeu komt, mar foar my is it miskien wol in strop en krij ik gjin blikje mear binnen. Of minsken moatte my wol stypje wolle. Ik bin benijd hoe't it komt."

As se te fytsen of kuierjen giet, komt se altyd wol mei in pûdsje fol blikjes werom nei hûs. "It hat wol slimmer west. Troch corona is der minder jeugd mei de fyts nei skoalle, dat skeelt al hiel ein."