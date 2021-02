Bestjoerder ûnderwiisfakbûn: "Quarantainemaatregel is niet te handhaven"

By in besmetting yn it basisûnderwiis moat de hele klasse, ynklusyf dosint, fiif dagen yn karantêne. De learlingen meie dan net nei skoalle komme en se meie thús de doar net út. Nei fiif dagen kinne se test wurde en by in negative útslach meie se wer nei skoalle. Wolle âlders dy test net, dan komme der noch fiif dagen karantêne by.

'Kabinet in verkiezingskramp'

It ropt in heel soad fragen op foar heiten en memmen, befêstiget Bohlken. Moat bygelyks de hele húshâlding yn karantêne, as der in besmetting is yn de klasse fan je bern? "Ik heb begrepen dat dat niet hoeft. Maar dat maakt het er niet gemakkelijker op. Je moet je zoon of dochter vijf dagen binnen houden, terwijl jij en de andere gezinsleden wel naar buiten mogen. Niet te doen." De bestjoerder seit dat it kabinet 'in een verkiezingskramp geschoten is. Ze hebben dit bovendien bedacht om de leraren tevreden en gerust te stellen'.

De GGD Fryslân lit yn in reaksje witte dat 'it fan medysk eachpunt út net altiten nedich is in klasse by in besmetting nei hûs te stjoeren, mar it regear hat it besletten'. Dat de GGD mei syn stânpunt ôfwykt fan it kabinetsbelied is net nij. Ek doe't it kabinet beslute de skoallen ticht te dwaan, fûn de GGD dat net nedich. Ut sifers fan de sûnenstsjinst docht bliken dat der oant no ta dit jier hast 50 besmettingen wiene by bern yn de basisskoalleleeftyd. Dat is likernôch 4 persint fan alle besmettingen yn Fryslân.