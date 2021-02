COA: Snits poergeskikt foar permanint azc, goede ynboargeringsmooglikheden

Yn 2016 is al besletten dat it azc yn Snits oant 2026 bliuwe kin. Der wurdt no praat oer in permanint stiennen sintrum. Snits is útkeazen omdat it dêr goed giet, seit COA-regiomanager Corina Deekens. Der binne in soad mooglikheden en foarsjenningen dy't ynboargering makliker meitsje. De gemeente Súdwest-Fryslân moat noch wol mei de plannen foar in permanint azc yn Snits ynstimme.

Balk bliuwt tydlik

It COA besjocht om de safolle tiid hoefolle asylsikers oft der binnen komme en past dêr de plannen op oan. Sa hawwe se gemeente De Fryske Marren frege oft it tydlike azc yn Balk twa jier langer iepen mei. Dat soe yn septimber tichtgean. De opfangorganisaasje fynt it net nedich dat yn Balk in permanint azc komt. Dêr folstiet in ferlinging fan it tydlike azc mei twa jier. Oft dat ek trochgiet, is noch net besluten.