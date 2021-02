Earste prik bewenners KwadrantGroep is foar frou Millenaar

It earste coronafaksin waard setten troch ferpleechkundige Ingeborg Bonnema, dy't foar it in faksin sette mocht tsjin it coronafirus. "It klearmeitsjen fan it faksin moast wol efkes oefene wurde, mar de prik is krekt as oars. It is moai dat alle minsken no faksinearre wurde kinne, it is in bysûnder momint."