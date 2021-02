Kollum: "Risikojonkjes"

Dat fuotbal is wat oars as at it wie. It is krekt as bin it allegear oefenwedstriden. Sa fielt it, omt der gjin publyk is. De spilers meitsje ûnderling en ek mei de tsjinpartij allegear grapkes. Untspannen. Sels mei de skiedsrjochter wurdt wat ôflake, ek midden yn de wedstriid. En at der in corner naam wurde moat, stean se allegear mei elkoar te gysgobjen yn it strafskopgebiet. De opruiing fan it publyk is ferdwûn liket it wol. Moai. Fuotballers ha suver mear wille as wy.

Want wy sitte thús. We wolle der net iens mear út, it is skrousk en it reint. Watte, snie. Ferline wike freed waard it in kear yn it lêst fan de middei droech. En wat barde der, allegearre pearkes âlderein op 'en paad. Net mei in hûn, mei inoar. Earm yn earm. Sa no en dan kamen se de buorlju tsjin. Dan raasden se efkes oer oardel meter hinne nei inoar dat it dochs wol swiere tiden binne. Mar it wie suver in maitiidsgesicht. Moai.

We bin in begripend folkje. Der bin rûnom oer it algemien jonge lju dy't de plysjes en winkels rampoai houwe. Ien helte fan de thússitters sprekt der terjochte skande fan. Se roppe lykwols net om it leger. Want de oare helte fan de befolking hat der wol wat begryp foar. Under it motto plonderje is fansels net goed, mar och de jeugd hat it al sa swier. As se jong west hiene, hiene se der miskien wol tusken rûn. Dus wat dogge se. As de jeugd de winkel oan smots slein hat, gean se mei it ponkje rûn, sadat dy jonkjes de skea betelje kinne. Moai. Al heart hjir miskien wol in fraachtekentsje by.

De mienskip is nammentlik yn in jier nochal wat feroare. Wy wurde troch oerheden oproppen om mei te praten en dat fertale we daliks yn krityk. Neat is goed. De GGD swit him út de naad om ús aanst allegearre in prikje te jaan, mar in pear fan dy wite jassen jouwe ús gegevens oan in winkel. Dan krij wy spam op ús telefoan. No bin der al minsken dy sizze 'dan lit we ús net faksinearre'. Wêrom? Ik kaam eartiids wol yn in winkel en dan woe dy man my wat ferkeapje. Mar wannear't ik nee sis, wie it nee. Wat ynteressearre my it at ien myn e-mailadres hat, ik ha neat te ferbergjen. Ha al dy lju wol wat te ferbergjen miskien? Dan bin it in soad.

Oer dy faksinaasjes. Fansels ha ik der alle begryp foar dat de skoalmasters en -juffers earst in prik ha wolle, foardat de skoalle iepen giet. Mar it bin de safolsten. En ik ha in probleem. Ik bin 70, ha in harsenynfarkt hân en ha astma. Ik bin dus in risikojonkje. Mar ik wurd hieltyd mear nei efteren krong yn de prikrige. Lykas troch de ME, dy wol graach de plonderders mei in koartere as oardelmeter lange stôk slaan. Wy risikojonkjes ha gjin fakbûn of belangegroepearring. Der is net ien dy't fûl ropt dat dy risikojonkjes folle earder in prik ha soene. No wurdt it mei de hjerst.

Risikojonkjes komme sa no en dan yn in sikehûs. Ik moast der lêsten ek wêze, it wie net earnstich hear. Ik moast in heal oerke wachtsje. Siet yn de gong efter in mûlkapke. Seach tsientallen wurknimmers fan it sikehûs lâns kommen. Oars is dat in leven fan jewelste. No, allegearre in mûlkapke foar. En net ien lake. Se seine neat. Mar allegearre, allegearre hiene se de skouders del hingjen. Allegearre seagen se del. Raar gefoel.

Dy groep, dy hat it op 'e kloaten krigen en kriget it noch. Goed dat sy daliks in prikje krigen ha. Wy fuotballers, âlden, risikojonkjes, terroriste-aaiers of wa dan ek, moatte ús skamje dat we dêr net mear wurdearring foar ha. En inkeld oan ússels tinke.