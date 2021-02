Boargemaster Buma: "Als je avondklok afschaft, kun je hem niet weer invoeren"

De boargemaster seit dat ferlinging fan de jûnsklok in 'nare maatregel' is. "Maar als je nu besluit hem af te schaffen, kun je hem niet over twee weken weer invoeren. Dus als je denkt dat het onverantwoord is om dan geen avondklok te hebben, kun je nu beter wachten en de maatregel in stand houden. Maar ik snap dat het een moeilijk besluit is."

Buma seit begryp te hawwen foar de posysje fan it kabinet, bygelyks wannear't it giet oer de iepening fan de basisskoallen. "Zoals de premier aangaf, er komt waarschijnlijk een derde golf op ons af. We moeten voorkomen dat de piek in die golf te hoog wordt. Dus je kan ook motiveren dat de scholen daarom dicht moeten blijven, omdat docenten en kinderen een verhoogd risico lopen bij opening. Maar het kabinet heeft gekeken naar het grote leed bij kinderen die niet naar school kunnen, en ook gekeken naar eventuele leerachterstanden. En dus is gezegd, de scholen gaan open."

Click & Collect

Undernimmers mei in eigen winkel krije in bytsje mear romte. Sy meie it saneamde click & collect ynfiere, wêrby klanten bestellingen ôfhelje kinne. "De goede kant is dat er een heel klein beetje licht komt voor ondernemers. Maar het nadeel is dat dit een beweging oplevert, die weer handhaving oproept. Maar ondernemers snappen heel goed dat de regels er niet voor niks zijn. Ik heb goede hoop dat ze begrijpen dat dit wel verantwoord moet zijn."

"Ik zeg al vanaf het begin van deze crisis, alles met regels naleven is niet te doen. Mensen moeten het begrip hebben dat de regels er voor hen zijn. Op dit moment zijn de regels er om een derde golf zo veel mogelijk te voorkomen. Dat moeten we ons wel blijven realiseren."