Klok werom yn Nyegea: "Echt de tand des tijds overleefd"

De ynwenners fan Nyegea krije woansdei it lûd fan harren tsjerkeklok werom. By in ynspeksje waard in pear jier lyn dúdlik dat it lieden fan de klokken net mear feilich wie en dêrom wie it tiid foar in nije opknapbeurt. Ferline jier is de klok dêrom fuorthelle. Woansdeitemiddei komt de klok werom yn it doarp.