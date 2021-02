Provinsje Fryslân wol miljoenen ekstra ynvestearje yn greidefûgelbelied

Provinsje Fryslân beskôget in populaasje fan 10.000 skriezepearkes as it minimum. De ôfrûne jierren is it tal briedpearkes lykwols tebekrûn nei 6.700. Neffens deputearre Douwe Hoogland betsjut dat lykwols net dat it greidefûgelbelied fan de provinsje mislearre is. "Plas-dras wurket goed. Mar de stikjes greidefûgellân binne no te lyts."

Hope op 'in pear sinten'

De provinsje stribbet dêrom nei 'greidefûgelkearngebieten' en wol dêrfoar stikken lânbougrûn oankeapje en ôfwurdearje. Hoogland hat goeie ferwachtingen fan it Aanvalsplan Grutto fan âld-minister Pieter Winsemius en hopet dat de skries ek yn it regearakkoart fan it nije kabinet 'in pear sinten' krijt.