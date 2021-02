Basisskoallen yn Achtkarspelen oer weriepening: "Blij maar ook bezorgd"

Foar de skoalbern is it fansels geweldich dat de skoallen wer iepen gean, sa seit Steenstra. "Fysiek onderwijs geeft veel meer voordelen dan online onderwijs. Hoe goed het ook is gegaan, kinderen moeten gewoon naar school." Neffens de bestjoerder binne de skoallen der klear foar. "Het is alle hens aan dek. Ook om 8 februari weer open te gaan. Dat doen we, maar we nemen wel maatregelen. Die van het RIVM, maar misschien ook nog wel extra maatregelen als Noventa."

Ekstra maatregels?

Noventa wol dus miskien wol ekstra maatregels nimme. "Dat proberen we te doen in afstemming met de collegiale besturen in de regio. Zo overleggen we over wat we met kinderen met verkoudheid doen. Nu kunnen kinderen met verkoudheidsklachten gewoon naar school komen."