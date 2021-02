Provinsje jout 25.000 euro oan Frysk corona-ûndersykbedriuw

In Ljouwerter bedriuw dat in testkit ûntwikkelet om corona-ynfeksjes te ûndersykjen, krijt dêr 25.000 euro subsydzje foar fan de provinsje. It bedriuw, Biotrack, betocht foar de coronakrisis ek al allerhande wizen foar fluch en betrouber ûndersyk nei bio-organismen. De lêste jierren ek foar de medyske sektor. Troch de útbraak fan it coronafirus hat Biotrack yn heech tempo in nije testkit ûntwikkele om corona-ynfeksjes by pasjinten yn de gaten te hâlden.