Duinenzathe tsjin oanlis fan tweintich camperplakken yn Appelskea

It pretpark moat oan strenge lûdsnoarmen foldwaan en is benaud dat dit aanst ek jildt as campereigeners klage oer leven. De direksje wol dêrom swart-op-wyt hawwe dat der yn de takomst gjin oanfoljende easken komme, lykas in lûdswâl.

Op dit stuit binne der tsien camperplakken. De útwreiding soe yn noardeastlike rjochting komme moatte. Dêr moatte ek trije slûzen foar kuierders oanlein wurde.