Winterzwemmen in open water: "Mooi om je grenzen te verleggen"

Eind vorig jaar begon Wyma met het zwemmen in het meertje, maar het beviel zo goed, dat ze ermee doorgaat. Ook met de kou van nu. "ik had niet gedacht dat het mij zou slagen om ook met deze temperaturen buiten te zwemmen en door te gaan, maar tot nu toe heb ik hier bijna iedere dag gezwommen", vertelt ze.

"Het is mooi om te zien dat je lichaam het aankan en dat je ook iedere keer je eigen grenzen verlegt", zegt Wyma. "Als ik in het water lig, voel ik me vrij en verbonden met de natuur. Ik voel mij er gewoon heel fijn bij en het is ook nog eens goed voor je."

Niet zomaar doen

Wyma is er zeker van dat iedereen kan zwemmen in koud water, maar het is misschien niet handig om het zomaar te proberen, als je het niet gewend bent. "Je moet je goed voorbereiden en er moet altijd iemand met je mee voor de veiligheid."