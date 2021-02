Kolleezje Noardeast-Fryslân tekenet 'Waddenagenda 2050' foarearst net

De boeren hawwe moandei in petysje oanbean oan de gemeente. Sy fine dat sy net genôch belutsen binne by de diskusje oer de plannen. As it wetter fan de see mear romte krijt, kin dat betsjutte dat de simmerpolders der ûnder strûpe. Tiisdeitejûn wie der ek in groep boeren by it gemeentehûs yn Kollum om te protestearjen tsjin de Waadaginda.

Druk fan boeren

"Het is een beladen avond, maar ook het opwerken er naartoe: het afgelopen weekend en gisteren hebben we toch turbulente dagen meegemaakt. Met heel veel reacties op de ondertekening van de Waddenagenda 2050. Niet alleen vanuit de gemeenteraad, maar ook vanuit de agrarische sector. In Dokkum was een behoorlijke oploop," jout wethâlder Boerema oan.

Hy jout wol ta dat de druk derfoar soarge hat dat de gemeente foarearst fan it tekenjen ôfsjocht. "De druk vanuit de raad en de agrariërs was groot, er waren veel vragen en onduidelijkheden. Over kustontwikkeling en verzilting was veel onduidelijk. Daarom is zo'n pas op de plaats beter in plaats van meteen te ondertekenen."

Fluch antwurden op fragen

De tiid dy't it kolleezje keapet is benammen om 'zorgen weg te nemen bij de agrariërs', seit Boerema. "Wij hebben gekozen om te ondertekenen vanuit onze verantwoordelijkheid: hiermee dienen we de belangen van de gemeente. Ook juist de agrarische sector. Maar met deze onrust zijn we blij met deze beslissing die we nu genomen hebben."

It betsjut wol dat der noch in beslút falle moat, want dat is no útsteld. "Het tekenen kan vrij snel. Er zijn twaalf overheden die tekenen, wij zijn de enige die het niet doen. De drie provincies en de gemeenten willen er graag bij aansluiten. Het ministerie, de provincie en de projectleider van de Waddenagenda hebben aangegeven: we willen jullie helpen om zo snel mogelijk antwoorden te geven en de zorgen weg te nemen. Zodat jullie ook met een gerust hart kunnen ondertekenen."