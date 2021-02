COA en gemeente wolle helberens permaninte azc-gebouwen Snits ûndersykje

It COA sjocht kânsen om foar langere tiid te bliuwen en dêr wol de organisaasje graach oer prate mei de gemeente. It giet benammen om saneamde 'kansrijke asielzoekers'. Dat binne minsken dy't yn Nederlân bliuwe meie en dy't úteinsette mei it ynboargerjen en it finen fan in nij wenplak.

Neffens de gemeente is it noch te betiid om te sizzen oft it plan fan it COA trochgiet. Beide partijen wolle dêrom ûndersyk dwaan nei de helberens. Omwenners hawwe dêrom in brief krigen, want de gemeente wol graach witte hoe't de wyk der oer tinkt. Ek riedsleden wurdt om meiwurking frege, dêr beslisse sy op 4 maart oer.

Mei stiennen gebouwen soe it azc der ek fuort wat 'humaner en vriendelijker' út sjen, sa skriuwt it kolleezje.