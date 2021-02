Middelber ûnderwiis ticht oant 1 maart, beslút oer jûnsklok falt letter

Winkels iepen foar ôfheljen, mar: mei strange betingsten

It kabinet hat oan it OMT frege nei de risiko's as it om de detailhannel giet. De risiko's op besmetting binne neffens Rutte net hiel grut, mits it mar net te drok wurdt yn de winkelstrjitten.

Winkels meie fan 10 febrewaris ôf wer iepen foar it bestellen en ôfheljen fan guod. Wol hingje dêr betingsten oan fêst. Sa moat der fan hûs út al besteld wurde, dus online of telefoanysk. Ek moat it ôfhelpunt fan winkels bûtendoar wêze. Klanten moatte fan de winkels in tiidsslot krije om de produkten ôf te heljen en de besite oan it ôfhelpunt mei ek mar mei ien persoan tagelyk. Tusken it bestellen en it ôfheljen moat op syn minst fjouwer oeren sitte. Dat is neffens premier Rutte om 'funshoppen' tsjin te gean. Fierder moat de ek rekken hâlden wurde mei alle basisregels dy't al jilde, lykas de oardel meter ôfstân.

Neffens Rutte moatte winkels der goed op lette dat sy harren oan de regels hâlde. "Wie er niet aan voldoet, wordt gesloten."