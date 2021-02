Tsientallen klups moatte it iens wurde oer nij ûnderkommen op De Jouwer

'Samen koken, samen eten' is ek op syk nei plak. It is in inisjatyf dêr't nijkommers iten by siede en mei-inoar ite. Se sitte no yn de brede skoalle, mar dat is net it meast ideale plak.

De keuken is lyts en der is gjin opberchromte. " We hebben een professionele keuken nodig met ovens en met ruimte waar minstens acht mensen gezamenlijk kunnen koken", fertelt inisjatyfnimster Sylvia Peereboom.

Boppedat is der ek in grutte romte nedich dêr't sa'n hûndert minsken ite kinne. "Nieuwbouw aan de Sinnebuorren vlakbij het museum zou heel mooi zijn", sprekt Peereboom harren earste kar út.