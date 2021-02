Drugsprodusint 'fan fjouwer miljoen' yn Wânswert bliuwt langer fêst

It lab waard in jier lyn oprôle. De plysje fûn doe foar fjouwer miljoen euro oan drugs. De Amsterdammer waard ein oktober oppakt, by in plysjeynfal yn Grinslân. Dat wie by in drugslab yn Lucaswolde.

De plysje hat DNA-spoaren oantroffen fan de Amsterdammer yn it lab yn Wânswert. Se sieten op in gesichtsmasker en op in drinkbeker. Justysje wol de saak yn juny of july foar de rjochter bringe.