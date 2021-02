Dream komt út foar Michel Vlap: "Daar wil ik voetballen"

RSC Anderlecht helle Vlap yn de simmer fan 2019 fuort by SC Hearrenfean en betelle sa'n 8 miljoen euro foar de Snitser. Mar Vlap koe de hege ferwachtingen yn Brussel net wiermeitsje. It earste seizoen waard hy mei 10 doelpunten noch kluptopskoarer, mar dit seizoen spilet hy ûnder Vincent Kompany opmerklik genôch folle minder. Dat is de reden wêrom't Vlap oanstjoerde op in tydlike oplossing. "Ik wil gewoon graag weer voetballen om mezelf verder te ontwikkelen. Ik ben nu op een leeftijd gekomen dat ik gewoon wedstrijden moet spelen."

Oer ynteresse hie Vlap yn alle gefallen net te kleien. "Er was inderdaad veel interesse, ook vanuit Nederland. Maar komend weekend spelen we tegen Werder Bremen en de week erna tegen Bayern München. Dat is toch de droom van elke voetballer."

Michel Vlap is no de twadde Fries yn 'e skiednis dy't útkomt yn de Bundesliga. De earste Fries wie Drachtster Nico-Jan Hoogma dy't fan 1998 oant en mei 2004 by HSV fuotballe.

Degradaasjestriid

By Bielefeld komt Vlap Mike van der Hoorn tsjin en ek Ritsu Doan, dy't hierd wurdt fan PSV. Bielefeld promovearre ferline jier nei it heechste nivo fan Dútslân, mar stiet no op it 16e plak. It sil noch in toer wurde om net te degradearjen nei de Twadde Bundesliga. De nûmer 17 en 18 degradearje streekrjocht út de Bundesliga. De nûmer 16 moat noch beslissingswedstriden spylje tsjin in klup út de Twadde Bundesliga.