Kâns op iis mei de dei grutter: Fabryk op De Jouwer hat genôch redens op de plank

As de waarsferwachting útkomt, hat Zandstra genoch redens op foarried lizzen. "Ze zijn allemaal al ingepakt, wij moeten er alleen voor zorgen dat ze coronaproof bij de winkels komen", seit Vlap.

Oare jierren

Oant no ta is der noch net in grut ferskil mei oare jierren flak foar in froastperioade, mar Vlap ferwachtet dat der wol in ferskil merkber is as it nije wike echt los giet. Dochs is er posityf "Voor ons is het gewoon heel belangrijk dat er natuurijs komt en die vooruitzichten zijn heel goed. Vervolgens is het aan de creativiteit van de ondernemer om er voor te zorgen dat die de schaatsen verkoopt".