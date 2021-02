Hast oardel miljoen euro coronastipe foar Fryske kulturele ynstellings

Fryske kulturele ynstellings krigen swiere finansjele klappen om't se harren doarren slute moasten yn ferbân mei it coronafirus. Se rûnen in soad ynkomsten mis. In part fan de ynstellings koe streekrjocht op stipe fan it ministearje fan Underwiis, Kultuer en Wittenskip rekkenje, mar in grut part ek net.

Kultuerdeputearre Sietske Poepjes makke har yn Den Haag sterk om ek dy coronaskea fergoede te krijen. "De kulturele sektor is yn Fryslân fan grut belang. Foar de leefberens, foar it toerisme, foar de ekonomy", seit Poepjes.

Grut en lyts

Dêrby giet it neffens har net allinnich om grutte eveneminten as Oerol of Welcome to the Village, mar ek keunstorganisaasjes, iepenloftspullen, musea en de hafabra. Poepjes: "Ik bin hiel bliid mei dizze erkenning fan de minister."

De provinsje ferdielt it takende bedrach oer de provinsjale ynstellings.