Ljouwerter fernielt rút om't er gjin iten bestelle mei

De man wie it restaurant yn rûn en woe iten bestelle. De eigener stjoerde him lykwols fuort, om't hy allinnich besoargje mocht. De Ljouwerter waard lilk en der ûntstie in wurdewikseling. De man skopte dêrnei tsjin it rút wêrtroch't dat bruts. De plysje koe de man yn de Poststraat oanhâlde foar fernieling.