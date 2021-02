Piet Paulusma: "Kening winter makket in grutte kâns"

"We krije in frij klassike wintersituaasje", ferfolget de waarman. "Hoe lang oft we dat folhâlde is noch mar de fraach, mar it bliuwt takom wike wol frij lang winter. En dan giet it oer matige oant strange froast yn in pear nachten."

Wa wit stiet der aanst echt in Alvestêdetocht foar de doar en komt der nei it húskepapier en de desynfektearjende gel no in run op redens.