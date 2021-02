Waadferiening tekenet Waadaginda net fanwegen 'ûntbrekken dúdlike koers'

De Waadaginda 2050 beskriuwt hokker maatregels der de kommende jierren nedich binne om it Waadgebiet te beskermjen. Dêrby wurdt der sjoen nei de klimaatferoaring, de enerzjytransysje en de rekreaasjesektor op it Waad.

De Waadferiening is teloarsteld oer de Aginda, om't dy net de haaddoelstelling foar it gebiet oanpakt; in duorsume beskerming en ûntwikkeling fan de Waadsee as natuergebiet en it behâld fan it iepen lânskip.

Yntegraal beliedskader

Demisjonêr minister Van Nieuwenhuizen (Ynfrastruktuer en Wettersteat) hat oan de Twadde Keamer tasein dat yn it Uitvoeringsprogramma, dat fan it simmer klear wêze moat, dochs noch heldere besluten naam wurde sille. Neffens de Waadferiening is it better as dat programma diel útmakket fan de Aginda, om't der dan in yntegraal beliedskader komt foar it Waadgebiet.

Minder druk en mear romte

It Waadgebiet stiet neffens de Waadferiening ûnder hege druk fanwegen ûnder oare gas- en sâltwinning, skipfeart, yndustry, fiskerij, rekreaasje en klimaatferoaring. Dy druk moat omleech, sadat de natuer sterker wurdt en dy de klimaatferoaring better oankin.

Dêrneist moat der mear romte komme yn it gebiet. Dy is de ôfrûne jierren bot ôfnaam troch bygelyks ynpoldering en de oanlis fan diken. Ek it ôfnsijen fan see-earmen soe problematysk wêze, om't de mjuks fan sâlt en swiet wetter wichtich is foar de natuer en it bioferskaat. Dêr moat neffens de Waadferiening mear romte foar komme.

De Waadferiening wol dat der in mear strukturearre oanpak komt en in yngreven analyze fan de stân fan saken en wat der no barre moat.