Twadde edysje Onbeperkte Elfstedentocht set yn op tocht yn septimber

Inisjatyfnimster Sandy Krijnen fan Koarnwert fertelt dat it noch tige spannend is oft it wol of net trochgean kin. "Het is allemaal nog zo onzeker. Niemand weet hoe we er in september voor staan, in hoeverre iedereen gevaccineerd is."

Dochs is de kar makke om útein te setten mei de tarieding fan in twadde edysje. "De eerste Onbeperkte Elfstedentocht hebben we vorig jaar ook in coronatijd georganiseerd. En bovendien kost het ook tijd om alles op poten te zetten."

Doel om nei ta te wurkjen

En dat binne net de iennige redenen, seit Krijnen. "Het is heel belangrijk om deelnemers een doel in handen te geven. Daar kunnen ze naartoe werken. We willen in al het pessimisme een positief vooruitzicht bieden. Met de Onbeperkte Elfstedentocht als doel komen en blijven mensen in beweging."