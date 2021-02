Winkeleigeners It Hearrenfean bliid mei ôfhelloket: "It is in earste ljochtpuntsje"

Eigener Ankie Moll fan kleanwinkel Nebraska op It Hearenfean sjocht it plan foar in ôfhelloket wol sitten. "Dêr kinne we wol echt wat mei. It is in lyts ljochtpuntsje, want we wolle gewoan iepen. Mar goed, wy gripe alles oan wat ús helpe kin en dit is yndied it earste ljochtpuntsje dan wer."

Moll hat yn de coronatiid har online ferkeap útboud en hat it dêr hiel drok mei. Alle dagen gean se middeis live op ynternet om de klanten sjen te litten wat se yn de winkel ha. "It is in hurde kearn, in fêste groep klanten dy't ús al hiel lang folget en dêr't we fan wite dat se yn 'e buert wenje." Moll hopet dizze klanten sa gau as mooglik ek wer yn de winkel te sjen.