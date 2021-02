Corona-útbraak Berchhiem skokt boargemaster Gebben: "Potferdikke, it sil je gebeure"

Dat it tal coronabesmettingen en -stjergefallen fluch oprint by Berchhiem, komt hurd oan by boargemaster Gebben. "Potferdikke, it sil je gebeure. It sil je pake of beppe, je frou of man wêze dy't der mei te krijen hat. Ja, dat docht wol wat."

Gebben wennet rjocht foar it ferpleechhûs oer, mar fernimt net in soad fan de útbraak. "It is in sletten ôfdieling, dus minsken dy't dêr wenje, komme net in soad bûten. Ek as je der tsjinoer wenje, sjogge je net safolle oars as dat it in moai tehûs is dêr't minsken fersoarge wurde." Yn it doarp wurdt der ek noch net in soad oer praat neffens Gebben. "Ik ha noch net in soad soarch heard."