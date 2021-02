Drachtster krijt trije dagen sel en wurkstraf foar stjoeren opruiende teksten

In jonge út Drachten hat trije dagen sel en in wurkstraf fan 120 oeren krigen, omdat er ferline wike opruiende teksten stjoerd hie yn in chatgroep. Yn de teksten hie er it oer 'oorlog maken' yn Utrecht. Yn de chatgroep ferskynden ferline wike berjochten dêr't minsken yn oproppen waarden om nei Utrecht te kommen om te rellen.