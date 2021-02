Beckham en Malala nei Ljouwert: Fries Museum lient portretten fan museum yn Londen

It Fries Museum krijt ek in libbensgrut selsportret fan keunstner David Hockney. De kolleksje komt yn de hjerst nei Ljouwert ta. De tentoanstelling wurdt oanfolle mei ferskate wurken út it Fries Museum.

De National Portrait Gallery hat mear as 215.000 portretten yn de kolleksje. It Fries Museum kin dêr wurken fan liene, omdat it museum yn Londen renovearre wurdt.