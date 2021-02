Joey van den Berg: "Ik ga ze niet vertellen hoe je mensen dwars doormidden schopt"

Yn de nije SportCast is der wer in hoop te bepraten. Sa pakt SC Hearrenfean fjouwer punten út de lêste twa wedstriden, rekkenet SC Cambuur ôf mei it anty-fuotbal fan MVV én is it ek nochris Deadline Day: de dei dat spilers foar it lêst in transfer meitsje kinne. Om dy reden hinget technysk manager Gerry Hamstra fan Hearrenfean oan 'e line. Ek prate we mei âld-fuotballer Joey van den Berg, dy't no jeugdtrainer is by SC Hearrenfean.