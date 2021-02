Ald-sprintkampioenen: "Femke Kok is natuurlijk een fenomeen"

De coach fan Kok is Gerard van Velde. Hy is as âld-sprinter ek ûnder de yndruk fan de resultaten fan syn pupil op de 500 meter. "Dat is super uniek. Ze wint er vier achter elkaar, dat had ik ook niet direct aan zien komen. Wat ik hartstikke mooi vind, is dat ze vier keer onder in de 37 rijdt. Dat is heel knap. Het is een zeer getalenteerde dame", seit Van Velde, dy't dêr bot fan genietsje kin as coach.

Yn 2002 waard Van Velde Olympysk kampioen op de 1.000 meter, in ôfstân dy't Kok ek hiel behoarlik ride kin. Sa wûn se by de wrâldbeker ferline wike en it ôfrûne wykein brûns. Dochs binne der noch wol saken dy't de rydster fan Team Reggeborgh ferbetterje kin neffens har coach: "De kleine details, zoals bochtingangen, van de lijn af, snel in positie komen en compactheid."