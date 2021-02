Tolve bewenners ferpleechhûs Berchhiem yn Burgum stoarn troch coronafirus

Der binne oant no ta tolve bewenners fan ferpleechhûs Berchhiem yn Burgum stoarn as gefolch fan it coronafirus. Op de lokaasje is in grutte corona-útbraak en it tal besmettingen nimt rap ta. Yntusken binne der 37 bewenners fan de ôfdielingen Hillemahofje en Oranjestins en 35 meiwurkers fan Berchhiem posityf test op it coronafirus. Earder waard bekend dat seis bewenners stoarn wiene troch it firus. Dat oantal is no dus ferdûbele.