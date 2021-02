SC Hearrenfean seit kontrakt mei ferdigener Andreas Skovgaard op

Sportklup Hearrenfean hat it kontrakt mei ferdigener Andreas Skovgaard opsein. De 23-jierrige Deen kaam twa jier lyn oer fan FC Nordsjaelland, mar hat net ien wedstriid spile yn it earste alvetal. Ofrûne seizoen waard er ferhierd oan it Sweedske Örebro SK. It kontrakt mei Skovgaard rûn noch oant takom jier.