Burgumer iisbaan iepen foar jeugdleden

Ofrûne wykein fernielde in groepke famkes noch in stik fan de iisbaan. Likegoed kin der wol riden wurde.

Willem Provily, foarsitter fan de iisklup, hat om 13.00 oere op it iis stien. "Wy seinen, we dogge it wol. Moarn is it wer teiwaar. We litte de bern ride en we sjogge wol oant hoelang't we it folhâlde kinne." Der leit ien oant twa sintimeter iis op de skeelerbaan fan asfalt. Yn 2019 wie it de lêste kear dat der iis op de baan lei.