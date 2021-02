19e-iuwske foto fan legindaryske Fryske hurdrider fûn yn kringloop

Ulbe van Dijk waard yn 1841 berne yn Gau. Syn heit wurke as boer en Ulbe soe him opfolgje. Doe't Ulbe 19 jier wie, wûn hy op De Jouwer foar it earst in priis mei in hurdriderij. En dêrnei gie it rap. Yn febrewaris 1864 waard der yn de krante skreaun dat Ulbe 'volgens een te Wijmbritseradeel loopend gerucht' al 600 gûne de moanne fertsjinne op it iis. Hy koe 160 meter yn 11 sekonden ôflizze. Faak gie Ulbe op moandei fuort en kaam er sneontejûn werom mei seis prizen fan 100 gûne of mear.

'De roem der Friesche schaatsrijders'

Op de koarte baan wie Ulbe jierren de rapste rider. Hy wûn net allinne jild, mar ek bygelyks in lúkse klok, horloazje en skinktsjettel. Hy wie in beroemd man: "De élite der provincie sprak hem aan, de besturen der ijsclubs vereerden hem." Yn 1864 soe kening Willem III him sels útnûge hawwe op paleis Huis ten Bosch yn Den Haag om de 'roem der Friesche schaatsrijders' te sjen. De reis soe wol betelle wurde.

99 prizen en preemjes

Ulbe wûn safolle prizen, dat guon iisklups him yn 1871 útsletten fan dielname oan hurdriderijen. Nettsjinsteande dat gie yn 1873 foar it earst in priis oan Ulbe foarby: hy wie yn it 'schaatsenrijden eindelijk overtroffen'. Ulbe bleau noch oant 1879 aktyf riden, mar de winner fan eartiids wie hy net mear. Yn syn karriêre hat hy yn totaal 99 prizen en preemjes wûn. Eins hie hy 100 wollen, mar dat is him net mear slagge.