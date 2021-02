Grutte corona-útbraak yn Berchhiem yn Burgum

Yn ferpleechhûs Berchhiem yn Burgum is in grutte corona-útbraak. It tal besmettingen is dêr rap tanaam, ek al binne nei de eardere útbraak goed oardel wike lyn tal fan maatregels nommen. Op dit stuit binne 29 bewenners en sa'n 30 meiwurkers fan de ôfdielingen Hillemahofje en Oranjestins posityf test op it coronafirus. Berchhiem falt ûnder de KwadrantGroep.