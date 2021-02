Produksje by bedriuwen Koatstertille leit stil troch metaalstaking

Meiwurkers fan Stertil en Biddle yn Koatstertille lizze dizze moandei harren wurk del. Yn de estafettestaking foar in nije cao yn de metaalsektor is it de sechde staking op rige. By Biddle leit op dit stuit de folsleine produksje stil troch de staking, fertelt meiwurker Koen Vroegindeweij. "Iedere collega is natuurlijk vrij om te doen wat hij wil, maar de meeste collega's zijn ervan overtuigd dat hun cao echt ondermaats is."