Gemeenten roppe Ryk op om jeugd perspektyf te jaan yn coronatiid

It Ryk moat oan de gong om jongeren wer perspektyf te jaan, yn dizze coronatiid. Dat is like belangryk as stipe oan bedriuwen dy't troffen wurde troch de coronakrisis en it giet fierder as allinne it iepenjen fan de skoallen. Dat seit in groep wethâlders, ûnder har is ek wethâlder Zoetendal fan de gemeente Hearrenfean.