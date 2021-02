Soarchgroep Alliade ferrommet besikersregeling

Twa wiken lyn waarden strangere regels ynsteld foar besite, omdat der grutte soargen wiene oer de Britske fariant fan it coronafirus, dy't doe opdûkte yn it noarden.

Yntusken binne de lanlike rjochtlinen oanpast. No mei der in 'sosjale bubbel' om in kliïnt hinne makke wurde, fan op syn meast trije fêste besikers yn de wike. Alliade giet dêr yn mei, útsein as op in lokaasje corona fêststeld wurdt. Yn dat gefal feroarje de regels foar besite wer.