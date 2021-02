Noardlike fuotbaltopamateurs wolle minykompetysje hâlde

De seis klups ha mei-elkoar ôfpraat om in kompetysje te organisearjen, as de KNVB beslút om de reguliere kompetysje net mear ôf te meitjsen. Oft de regionale minykompetysje trochgean kin, hinget ek ôf fan de coronaregels.

De seis noardlike klups wolle in folsleine kompetysje fan thús- en útwedstriden spylje. Yn in foarriedich spylskema is de earste ronde pland op 24 april. Dat kin allinnich trochgean as de coronamaatregels op syn lêst begjin april ferromme binne, want de klups wolle trije wiken oan training yn de fuotten ha.

As dat net kin - omdat de coronaregels bygelyks ferlinge wurde - dan is it doel om in heale kompetysje te spyljen, dy't dan letter yn de maitiid begjinne kin.