Boeren protestearje tsjin Waadaginda by stedhûs yn Dokkum

Ferskate boeren protestearje moandeitemoarn foar it stedhûs yn Dokkum. De boeren biede harren petysje oan by de gemeente Noardeast-Fryslân, dy't de Waadaginda ûndertekenje sil. Neffens de boeren hat dizze Waadaginda grutte gefolgen foar harren bedriuw. Se fine it in kwealike saak dat se net belutsen binne by de diskusje oer dizze plannen.