Keunstrûte basisskoalle Het Slingertouw fleuret Feanster Skoatterwâld op

De ôfrûne wike waard der thús troch de bern drok wurke oan prachtige keunstwurken. It doel is dat de bern in raam yn hûs fersiere mei keunstwurken, sadat elkenien it besjen kin. Robin is ien fan de bern dy't wat makke hat. "Ik heb ons gezin in de sneeuw gemaakt. Het hele papier is blauw met witte staafjes erover heen. Ik heb er wel heel lang over gedaan. Ik heb het grote papier helemaal gekleurd en de sneeuw gemaakt met wattenstaafjes." It skilderij is te sjen by it rút fan de wenkeamer.

Robin syn mem is mar wat grutsk op it keunstwurk dat foar it rút hinget. "Dit is hartstikke leuk om samen te doen. We hopen op heel wat bezoekers die vanaf de weg Robin's kunstwerk komen bewonderen."