ProRail nimt histoaryske perronkap ûnder hannen: "Boutje voor boutje halen we hem los"

Om de perronkap fuort te heljen, slút ProRail in part fan it perron ôf. Van Leersum: "Op het afgesloten deel van het perron schuiven we de kap stukje voor stukje op totdat hij eraf is. Het blijft altijd een lastige puzzel om dit onderhoudswerk te combineren met reizigers die gebruik maken van het station. In dat opzicht komt het goed uit dat het nu rustiger is op het station door de coronamaatregelen."

Ryksmonumint

De perronkap komt út 1891 en is in ryksmonumint. En dus komt der hiel wat sjen by it ûnderhâldswurk, om alles feilich út te fieren. Mar dat hat ProRail der graach foar oer. "We willen graag ons erfgoed zo veel mogelijk behouden. De kap is een rijksmonument dan heb je de verplichting om daar goed voor te zorgen. We hebben volop overleg gehad met de gemeente, Hûs en Hiem en de Rijksdienst voor cultureel erfgoed. Dit is toch iets anders dan een gewone kap."

Genôch beskutting

Yn de tiid dat de perronkap ûnder hannen naam wurdt, sille treinreizgers it dwaan moatte sûnder dak boppe de holle. "Er zal minder overdekte ruimte zijn dan er nu is", jout Van Leersum ta. "Maar we proberen wel wachtruimte te creëren waar men in ieder geval droog kan staan. Ook in het stationsgebouw is een verwarmde wachtruimte gerealiseerd. Kortom: er is voldoende beschutting."