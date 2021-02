Twa ekstra 'Kamers met Kansen' om dakleazens foar te kommen

Jongerein nei skoalle ta

Lanlik is der 200 miljoen euro beskikber foar de oanpak fan dakleazens. Oanlieding is de groei fan it tal dakleazen yn Nederlân. Om foar in bydrage yn oanmerking te kommen, koene sintrumgemeenten in plan yntsjinje. It projekt Kamers met Kansen bestiet sûnt 2011 en hat op dit stuit 25 plakken oer hiel Fryslân dêr't jongerein telâne kinne.

De jongerein komme út ynstabile thússituaasjes, driigje dakleas te wurden of binne dat al. Ien betingst om foar in keamer yn oanmerking te kommen, is dat de persoan wol nei skoalle gean moat. Want it doel fan Kamers met Kansen is dat de jongerein in romte ha oant se in diploma helje. Dêrnei moat se selsstannich wenje kinne.

Johan sit no yn it lêste jier fan syn mbû-oplieding. Hy wennet sa'n oardel jier op syn keamer oan it Zuidvliet yn Ljouwert. De studio is sa'n tritich fjouwerkante meter, dy't hielendal fan himsels is. It joech him rêst om einlik in plakje foar himsels te hawwen, mar dat betsjut net dat syn problemen foarby binne. Johan wie benaud. "Ik vond het in de eerste maanden moeilijk om helemaal alleen te zijn", fertelt er. Hy moat noch in soad tinke oan wat hy meimakke hat. Mar, sa seit er ek, it giet hieltyd better. "Door te praten, en soms ook dingen gewoon te doen, lukt het me steeds beter om mezelf te ontwikkelen."

Kontakt mei maatsje

Om de jongerein binnen it projekt troch in drêge perioade te helpen, wurde se keppele oan frijwilligers. Yn it gefal fan Johan giet dat om Aafke Bootsma. Se is no twa jier frijwillich by it projekt belutsen. Yn it deistich libben wurket se as 'loopbaanbegeleider' by it Friesland College. "Ik sjoch op myn wurk dat bern somtiden fuortglydzje," fertelt se. "Se kinne harren net altyd rjochtsje op skoalle en it heljen fan in diploma troch wat der thús spilet."

Bootsma is dêrom bot motivearre om jongerein in basis te jaan wêrmei se fierder kinne. "Sa kin ik se fierder helpe dan somtiden bart op skoalle. Dêr hâldt it trajekt om fiif oere middeis dochs faak op."